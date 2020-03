Andrea Iannone risponde alle domande dei fan su Instagram

La storia tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è definitivamente finita. A dare l’annuncio è stato proprio Iannone, qualche ora fa sul suo profilo Instagram. Nelle ultime ore, però, sta continuando a rispondere alle domande di alcuni fan e la pagina veryinutilpeople.it ha fatto notare una risposta che sembrerebbe essere una vera e propria frecciatina alla sua ex.

ANDREA IANNONE E GIULIA DE LELLIS: STORIA CHIUSA DEFINITIVAMENTE – La storia tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è chiusa definitivamente. Lo ha dichiarato lo stesso Iannone, mentre secondo le dichiarazioni di Giulia De Lellis si parlava ancora di una presunta crisi tra i due ma non di una vera e propria separazione. La motivazione? Ad oggi è ancora sconosciuta. Si vocifera, però, un ritorno di fiamma di Giulia con il suo ex Andrea Damante. La notizia, però, non è stata nè confermata nè negata del tutto, come mai? Sarà vero? Per ora non ci resta che attendere le dichiarazioni della diretta interessata per scoprirlo.

ANDREA IANNONE: LA FRECCIATINA SUI SOCIAL A GIULIA DE LELLIS? – Come vi abbiamo precedentemente accennato Andrea Iannone ha continuato a rispondere ad alcune domande dei fan sul suo profilo Instagram. La pagina veryinutilpeople.it ha ripostato questa storia facendo notare dei dettagli. Nella Instagram story è stato chiesto a Iannone quale fosse il tipo di ragazza ideale per lui. Il ragazzo ha risposto: ‘lo confesso, odio l’ipocrisia, le bugie e l’irriconoscenza’. A chi si starà riferendo? E’ forse una frecciatina alla sua ex Giulia De Lellis? Eppure le cose tra i due nei mesi precedenti stavano andando decisamente a gonfie vele, o meglio, così si sono mostrati per mesi sui social

ANDREA IANNONE E GIULIA DE LELLIS: LA CONVIVENZA PRIMA DELLA SEPARAZIONE – Prima che i due si lasciassero definitivamente, avevano deciso di convinvere insieme a Lugano e avevano rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’ dichiarandosi pronti per una futura famiglia. La De Lellis aveva addirittura dichiarato di voler diventare mamma e di aver fatto le prove con la sua nipotina. Eppure qualcosa sembra essere andato storto.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE: IL MOTIVO DELLA SEPARAZIONE SARA’ STATO ANDREA DAMANTE? – A volte ritornano. Ebbene sarebbe proprio questo il caso. Alcuni fan hanno notato che la location nella quale starebbero trascorrendo la quarantena Andrea Damante e Giulia De Lellis sarebbe la stessa. Lo avrebbero notato dai divani neri, su uno sfondo bianco e da luci ed ombre riflesse da una tenda. Sia Giulia che Andrea hanno postato Instagram stories nelle quali si trovavano in questo luogo. Saranno insieme? I fan più accaniti sospettano proprio di si.

LA FOTO DELLA FRECCIATINA DI IANNONE – Vi lasciamo qui, nel frattempo, la foto postata dalla pagina veryinutilpeople.it della Instagram Story di Andrea Iannone, nella quale si sospetta si sia riferito proprio alla sua ex, Giulia De Lellis: