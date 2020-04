Andrea Iannone: la mossa inaspettata del rivale Andrea Damante

Da settimane non si fa altro che parlare del triangolo amoroso che vedrebbe protagonisti Andrea Iannone, Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dall’annuncio della fine della storia tra l’influencer e il pilota Moto GP, il web è impazzito. Ad ora, inoltre, non sono chiari i motivi che hanno spinto i due a lasciarsi. Sono tante, però, le ipotesi riguardo ad essi.

RITORNO DI FIAMMA? – I fan di Uomini e Donne non hanno mai smesso di sperare ad un ritorno di fiamma tra Giulia e Damante. Una volta giunta la notizia della rottura con Iannone, le speranze non hanno fatto altro che aumentare. In molti hanno iniziato ad ipotizzare che dietro a tutto ci fosse l’ex tronista. Quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus, si è iniziato a insinuare che l’ex corteggiatrice stesse trascorrendo la quarantena a Pomezia in compagnia dell’ex fidanzato.

FLIRT IN CORSO PER IANNONE – Da alcune segnalazioni Instagram, precisamente dall’influencer Amedeo Venza, sembrerebbe che Iannone si stia riprendendo. Venza, infatti, ha fatto notare dei like sospetti da parte di un’ex protagonista di Uomini e Donne: Veronica Burchiella. L’ex tronista si è da poco lasciata con Alessandro Zarino, ma pare che qualcuno sia riuscito ad attirare la sua attenzioni. Questo, però, sarebbe solo un rumors che non ha ricevuto conferme o smentite.

COLPA DI IANNONE? – E se in molti scaricano a Giulia la colpa della fine della storia con Iannone, c’è chi dice che, in realtà, il colpevole sia il pilota. Deianira Marzano, influencer, avrebbe ricevuto segnalazioni da parte degli amici dell’ex coppia. Secondo queste voci, la fine della relazione sarebbe colpa di Andrea “perché si dice che lui sia stato un po’ malandrino”.

LA MOSSA INASPETTATA DI DAMANTE – Sebbene ora stia insieme con la De Lellis, pare che l’ex tronista non voglia abbassare la guardia. A dimostrazione di ciò, si è notato il segui di Damante nell’account di Andrea Iannone. Non resta altro che attendere aggiornamenti riguardo questo triangolo amoroso.