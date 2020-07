Andrea Iannone, lo sfogo su Instagram: non sfugge il “mi piace” di Giulia

Qualche mese fa, a far impazzire il web è stata la rottura di una delle coppie più seguite del momento. L’annuncio della fine della storia tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis era arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando tutti senza parole. Ad aumentare lo stupore, poi, è stato il ritorno di fiamma tra l’influencer e l’ex storico Andrea Diamante. Sebbene siano passati mesi, Giulia ha voluto mostrare il suo sostegno all’ex fidanzato.

LO SFOGO DI ANDREA – Domani riprenderà la MotoGP, ma quest’anno Iannone non sfreccerà in pista insieme ai suoi colleghi. Il motociclista è risultato positivo al test antidoping, venendo successivamente squalificato. Sebbene sia risultato il tutto casuale e non voluto, Andrea non salirà in sella fino all’estate 2021. Proprio per questo motivo, l’uomo ha voluto scrivere uno sfogo su Instagram.

“Non c’è niente di più forte dell’emozione che si prova il giorno prima della grande partenza”, così inizia lo sfogo del pilota sotto all’ultima immagine condivisa sul social. Iannone ha poi fatto un in bocca al lupo a tutto il mondo della MotoGP, concludendo così il suo discorso: “Per la prima volta dal 2005 non sarò in pista. Mi dispiace non esserci per chi mi ha sempre sostenuto, per Aprilia e per me stesso”.

IL “MI PIACE” DI GIULIA – Nonostante qualche imprevisto dovuto ad alcuni problemi di salute, la vita di Giulia De Lellis pare stia andando a gonfie vele. Il rapporto con Andrea Damante sta andando alla grande, c’è anche chi parla di presunte nozze. Nonostante la storia con l’ex tronista, l’influencer ha voluto mostrare il suo sostegno ad Andrea Iannone.

Non è infatti sfuggito il “mi piace” che la ragazza ha lasciato sotto al post-sfogo del pilota, un gesto che ha fatto discutere in molti.