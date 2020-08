Andrea Iannone sorpreso con Soleil Sorge: ecco l’indiscrezione

In questi giorni estivi, Andrea Iannone è tornato al centro del gossip per i suoi flirt dopo la rottura con Giulia De Lellis dello scorso inverno. Questa volta la protagonista sarebbe proprio Soleil Sorgè, ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, a sua volta ex fidanzata del motociclista.

ANDREA E SOLEIL: CONOSCENZA IN CORSO? – Il gossip è stato lanciato dall’influencer ed esperta del settore, Deianira Marzano, sul suo profilo Instagram. La donna ha condiviso il post di una follower, la quale dichiarava di aver visto insieme Andrea Iannone e Soleil Sorgè nel ristorante Vesper, sulla spiaggia di Porto Cervo in Sardegna.

La segnalazione è arrivata nel tardo pomeriggio e Deianira Marzano ha pensato di riportarla subito, soprattutto vista la coincidenza che vede la famiglia Rodriguez sempre protagonista. Andrea Iannone, come ormai saprete, è l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, con la quale pare abbia ancora un rapporto civile.

Di tutta un’altra pasta, invece, Soleil Sorgè, ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, con il quale si era creata una bella complicità all’Isola dei Famosi, trasformandosi in amore e successivamente terminata male. Più di un mese fa, infatti, si parlava di una litigata tra i due a Capri.

Al momento Iannone e la Sorgè non hanno rilasciato dichiarazioni in merito, conferme o smentite. Non sappiamo, quindi, quanto possa essere vera questa notizia inviata a Deianira Marzano; si attendono ulteriori riscontri da parte dei protagonisti della vicenda. Vi piacerebbero insieme?