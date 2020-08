Calciomercato Inter, Lukaku addio a sorpresa! Il Real sul belga se parte Benzema

Il Real Madrid piomba ferocemente sull’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku e lo fa con la determinazione dei giorni d’oro. La formazione di Zidane, nonostante la vittoria in Liga, vuole piantare le basi per i prossimi trionfi considerata la prematura esclusione dalle fasi finali della Champions League. Sotto quest’ottica un bomber come l’ex United potrebbe fare davvero al caso delle merengues qualora qualcuno lì davanti abbia voglia di cambiare aria.

Un addio a sorpresa dopo un solo anno in nerazzurro dunque per il colosso belga che all’Inter ha dimostrato di essere uno dei centravanti più forti dell’intero panorama mondiale. Tanta forza e velocità unita ad una buona tecnica e un ottimo fiuto per il gol fanno di Lukaku uno dei pezzi pregiati della formazione di Conte e allo stesso tempo un obiettivo caldissimo per tanti top club.

D’altronde erano anni che a Milano non si vedeva una prima punta così temibile come l’ex United. Il suo ruolino parla di 33 centri in cinquanta gare e prestazioni sempre ben oltre la sufficienza. Nemmeno il lockdown è riuscito a scalfire la sua estrema fame di gol tanto che a 90 minuti dalla conclusione di questa lunghissima stagione è lui ad avere la palma di migliore bocca da fuoco nerazzurra.

L’idea del Real Madrid è quella di trovare subito un rimpiazzo per l’ormai 33nne Benzema segnalato molto vicino alla Juventus dietro consiglio di CR7. Anche se il sogno per l’estate 2021 si chiama Kylian Mbappe, rimane Lukaku l’obiettivo più abbordabile dei madridisti. A fare da sparring partner all’interista ci sarebbe quel Sadio Manè, idolo della KOP in quel di Liverpool.

Per ora nessuna indiscrezione pare arrivare dagli ambienti interni al club di Suning ma qualora la cifra proposta dai blancos fosse di quelle irrinunciabili, allora si potrebbe pensare all’addio. Ovviamente le insidie mentali psicologiche del mercato verranno tenute lontane dalla squadra almeno fino al prossimo weekend. La voglia di portare un trofeo internazionale in bacheca a dieci anni dall’ultimo successo va ben oltre qualunque offerta economica.