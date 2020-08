Napoli, vicino l’arrivo del 19enne Karbownik: affare da 7 milioni

Dalla Polonia sono sicuri: Michal Karbownik vestirà la maglia azzurra del Napoli durante la prossima stagione. Il giovane polacco dall’enorme potenziale potrebbe diventare la cessione più costosa del suo campionato: l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 7 milioni di euro.

A confermare le parole lanciate dai media polacchi ci ha pensato anche il giornalista RAI Ciro Venerato, sempre molto vicino a le tematiche riguardanti il mondo del Napoli. Oggetto delle sue parole sono stati proprio i giocatori che ricoprono i ruoli di terzini nella rosa azzurra. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

“Hysaj? Il Napoli cerca a sinistra Reguilon, da circa cinque giorni: non ha e non vuole investire 25 milioni per lui. Se i soldi di Koulibaly e Allan verranno utilizzati per altri ruoli, potrebbe arrivare un ragazzino da far crescere a sinistra ed è Karbownik del Legia Varsavia”.

Venerato conclude poi parlando anche della situazione a centrocampo: qui il Napoli potrebbe acquistare il centrocampista francese Jordan Veretout, in sostituzione di Allan, prossimo ormai a dire addio.

“Così facendo, potrebbe esserci la riconferma di Hysaj. Se Veretout resterà alla Roma lo vedremo. Dopo il nuovo vertice con la nuova società, verranno fatte valutazioni. Il Napoli, comunque, c’è. Dovesse arrivare, Lobotka potrebbe essere visto come mezzala”.