Andreas Muller: “Sono tornato a stare bene grazie a Veronica”

Dopo gli ultimi rumors sulla sua storia con Veronica Peparini, Andreas Muller ha deciso di replicare. In una lunga intervista a Nuovo Tv, il ballerino ha deciso di raccontarsi, rivelando di aver finalmente superato il difficile periodo vissuto negli ultimi mesi.

“Sono tornato a stare bene grazie a Veronica” – Qualche mese fa Andreas ha deciso di aprirsi sui social, parlando del difficile momento che attraversato. L’ansia e la depressione, infatti, l’hanno spinto a chiudersi in se stesso. Fortunatamente il 26enne è tornato a stare bene, a raccontarlo è stato proprio Muller:

“Ho passato parecchi momenti no che mi hanno causato malessere. E mi ha aiutato tanto il fatto che Veronica mi sia stata vicino in ogni mio successo e insuccesso. Lei mi fa rendere conto delle mie qualità e delle mie potenzialità”.

Sempre riguardo la sua relazione con l’insegnante di Amici, il ballerino ha anche affrontato la questione della differenza d’età. Tra Veronica e Andreas ci sono ben 25 anni di differenza, ma ciò non è mai stato un problema per loro due. Come in ogni coppia ci sono degli alti e bassi, ma ciò non ha mai scalfito il sentimento che provano.

Sul futuro con la sua dolce metà, Andreas Muller ha ammesso che: “Mi piace l’idea di sposarmi e avere dei figli, ma ho appena compiuto 26 anni e ad oggi non mi do scadenze“.