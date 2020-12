Angela Nasti, torna al centro dell’attenzione social: “Lo spagnolo non è per tutti”

A tornare al centro dell’attenzione del popolo del web è Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e sorella di Chiara Nasti. A farla finire nuovamente sotto i riflettori social è uno scambio di commenti che ha fatto sorridere.

“Lo spagnolo non è per tutti” – Ha avuto tutto inizio da un post pubblicato dalla Nasti. Lo scatto in questione la vede in macchina e con indosso la mascherina. Nulla di strano, se non fosse che la didascalia questa volta è in spagnolo: “Cuando terminarà?”.

A far sorridere, però, è stato un utente che ha commentato: “Cuando? Dimmi che è uno scherzo”. Uno scivolone, questo, che ha ricevuto non solo la replica della destinataria del commento, ma anche della sorella. A far notare il tutto è stata la pagina Instagram Veryinutilpeople.it, che ha riportato su un post il simpatico botta e risposta.

“Non è uno scherzo, è semplicemente scritto in spagnolo“, ha così replicato la minore delle Nasti. Nonostante qualche errore di punteggiatura e un uso non corretto dei termini, la parole in questione è scritta correttamente. A prendere le difese dell’influencer è stata la sorella Chiara: “Lo spagnolo non è per tutti”.

Questa volta, quindi, chi ha fatto una cosiddetta figuraccia non è stata Angela, ma l’utente. Riguardo il simpatico siparietto, nato inconsapevolmente, sono state tante le pagine e gli utenti che si sono lasciati andare con i commenti ironici. Fonte veryinutilpeople.it