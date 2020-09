Anna Falchi, la foto che fa impazzire i fan su Instagram: “Questa ero io…”

A far impazzire i fan di Instagram è l’amatissima Anna Falchi, mostrandosi sotto una luce inaspettata. Qualche settimana fa, la 48enne ha deciso di condividere con i follower una fotografia risalente agli anni ’80.

“Questa sono io…” – Innegabile la bellezza nordica che contraddistingue la Falchi. La conduttrice di C’è tempo per… ha infatti origini finlandesi. Nata a Tampere, un paese della Finlandia, nel 1972, Anna è un volto noto nel Bel Paese. Dal magnetico sguardo azzurrino e dall’elegante sensualità, la donna continua a lasciare senza parole.

Prendendo spunto da una puntata di C’è tempo per…, programma televisivo condotto dalla Falchi e da Beppe Convertini e che va in onda sulla Rai, in cui si è parlato degli anni ’80, la presentatrice ha voluto fare un post su Instagram. La fotografia in questione risale a quando Anna aveva ben 8 anni.

L’immagine è un primo piano dell’attrice, in cui subito salta all’occhio una sostanziale differenza: il colore dei capelli. Conosciuta per la chioma bionda che incornicia il suo bel viso, nella foto la bambina ha dei lunghi capelli castano scuro, il suo colore naturale. Le carnose labbra dimostrano il fatto che siano naturali e non un ritocco estetico, come malignamente è stato più volte ipotizzato. Non passa inosservato, neanche, la naturalezza che già a 8 anni la Falchi aveva davanti all’obbiettivo.

Ad accompagnare lo scatto è la didascalia: “Oggi a @cetempoper puntata dedicata agli anni 80 . Questa ero io in quel periodo eheheheheh!!!”. Ovviamente sono fioccati i commenti in cui i follower si sono complimentati per la sua bellezza, ma c’è anche chi ha fatto notare la somiglianza tra lei e Alyssa, nata nel 2010 durante la sua storia con l’imprenditore Denny Montesi.