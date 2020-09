Uomini e Donne, Luca Dorigo contrario alla mascherina: ”mettetevela nel cu*o”

Luca Dorigo è stato un protagonista di Uomini e Donne per tre volte, ma nonostante questa opportunità non è mai riuscito a trovare l’amore della sua vita negli studi più seguiti di canale 5.

UOMINI E DONNE: LUCA DORIGO STUPISCE I FAN, CONTRO LA MASCHERINA – Luca Dorigo ha fatto una storia su Instagram nella quale è apparso in macchina. Ha fatto un discorso che ha stupito tutti i fan, lasciandoli senza parole.

Luca Dorigo ha insinuato che la mascherina sarebbe inutile da portate, queste sono state, infatti, le sue parole: ”Attenzione eh, mettetevi la mascherina che c’è il virus in giro. Mettetevela anche nel cu*o, non si sa mai che fate un respiro a pieni polmoni e non vi sale nel cu*o. Sta caga*a della mascherina, avete proprio rotto i c*glioni, fatemelo dire.”

Lucaha poi condiviso il video di un uomo che, camminando su una strada deserta durante il lockdown, ha invocato la libertà, ribellandosi e lamentandosi delle restrizioni. Probabilmente, Luca è d’accordo con quanto riportato.

LA RISPOSTA A SELVAGGIA LUCARELLI – Selvaggia Lucarelli ha poi risposto al ragazzo che ha risposto così prontamente: ”Hai messo le mie storie sul tuo profilo Instagram evidentemente per aumentare l’odio verso chi non la pensa come te. La mia libertà di pensiero non è condizionata da qualcuno che mi paga. A differenza tua, che sei pagata per dire quello che pensi. Io la mascherina la metto nei posti di affollamento, ma questo non mi toglie la libertà di dire che secondo me la mascherina, usata come viene usata, è una st*onzata”.