Inter, il Chelsea in pressing per Lukaku: offerte 4 pedine di scambio, ecco quali sono

E’ cosa nota a tutti che la prossima stagione di mercato dell’Inter avrà una sola parola d’ordine: cedere. L’obiettivo di Marotta è quello di risanare le casse nerazzurre attraverso la cessione di almeno un big. Se non più di uno.

Ebbene Lukaku, secondo quanto riportato dall’Express, potrebbe essere uno dei più appetibili a livello internazionale. In particolare il Chelsea avrebbe messo gli occhi sul centravanti belga, e sarebbe disposto ad offrire 4 giocatori all’Inter per averlo, abbassando la cifra richiesta dal club di Milano.

Pulisic è il primo: l’esterno ha fatto vedere di avere un grande potenziale, ma ha faticato a trovare posto sotto la guida di Tuchel e vorrebbe giocare con continuità. C’è poi Jorginho, che con l’arrivo di Rice potrebbe non essere più indispensabile.

L’ex Napoli difficilmente accetterebbe un ruolo non da titolare e potrebbe accettare di rientrare in Italia. Kepa è un’altra delle possibili contropartite: all’età di 36 anni Handanovic non dà più garanzie, e dunque potrebbe essere preso in considerazione.