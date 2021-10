Annachiara Sorrentino innamorata del suo bel calciatore: la figlia di Sal Da Vinci pazza di Santoro della Pistoiese

Annachiara Sorrentino è di sicuro uno dei volti social più in voga delle ultime settimane. La figlia del cantante partenopeo Sal Da Vinci, ha da poco festeggiato i suoi 23 anni e per la sua festa non ha voluto far perdere ai proprio fan neppure un attimo della super scintillante serata passata tra familiari e amici ma soprattutto con il bel Salvatore Santoro, calciatore della Pistoiese classe ’98.

I due si frequentano da aprile 2020 e le foto pubblicate su Instagram raccontano di una storia d’amore scoppiettante e romanticissima. I due, spesso e volentieri, immortalati durante appassionatissimi baci non fanno mistero della profonda attrazione che li lega e deliziano i propri fan quasi quotidianamente con stories e post che raccolgono migliaia di like.

Il profilo della secondogenita di casa Sorrentino (vero cognome di Sal Da Vinci) è uno dei più gettonati degli ultimi mesi tanto da aver ampiamente superato i 50 mila follower in tempi ristrettissimi. Annachiara, bellissima ventitreenne dai capelli nocciola e gli occhi magnetici da diva hollywodiana, pubblica scatti della sua vita privata e shooting per importanti case di moda e di gadget per la bellezza.

Eppure quelli che colpiscono più l’immaginario dei follower sono proprio quelli che vedono protagonista anche il fidanzato Salvatore, ex giovane della Casertana passato ad agosto al Pisa e ora in prestito alla Pistoiese.

I due sembrano innamorati e più uniti che mai. Insieme scherzano – il più delle volte sulla differenza d’altezza che intercorre tra loro – e si lasciano fotografare durante party e eventi in cui appaiono elegantissimi e glamour. Spesso, tra una dedica e un “ti amo” sui loro profili si parla anche di matrimonio. Che sia arrivato il momento dei fiori d’arancio in casa Da Vinci?