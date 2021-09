Anthony Martial in uscita dal Manchester United: Inter e Juve su di lui

La vittoria contro lo Spezia è stato un sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri che ha ottenuto i primi tre punti nella sua stagione di ritorno sulla panchina bianconera. La rincorsa alla vetta è ancora in salita, ma in un certo senso anche a livello psicologico, si potrebbe trattare della vittoria che ha sbloccato la Juve per il resto del campionato.

La maggior parte dei tifosi è rimasta scontenta dopo l’addio di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di calciomercato, il che non ha permesso di sostituirlo in maniera adeguata. È arrivato praticamente al gong Moise Kean, ma è evidente che rispetto all’anno scorso manchi qualche freccia all’arco juventino.

Secondo quanto riportato da Calciomercato, la Juventus potrebbe essere interessata all’acquisto di Anthony Martial del Manchester United. I Red Devils hanno una grandissima abbondanza in attacco e il francese è uno degli indiziata a lasciare l’Old Trafford.

Il suo valore di mercato si aggira sui 45 milioni di euro e oltre alla Juventus ci sarebbero certamente altre squadre interessate. Dalla Liga, anche l’Atlético Madrid aveva fatto un sondaggio prima di riprendere Antoine Griezmann.

Non manca però la concorrenza anche in Italia, visto che la stessa Inter aveva fatto un tentativo per il francese un anno fa. Attualmente l’attacco nerazzurro è il migliore della Serie A, ma bisognerà capire cosa succederà ad Alexis Sánchez. Se il cileno dovesse partire, l’Inter avrebbe bisogno di ritornare sul mercato.