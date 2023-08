Antonella Fiordelisi, retroscena sulla rottura con Donnamaria: “Non torno con te perché non perdono il video in diretta“

Durante la settima edizione del GF Vip sono sbocciati diversi amori, ma il più chiacchierato è stato quello nato tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Una love-story turbolenta, giunta al termine diversi mesi dopo la fine del reality. Negli ultimi giorni l’ex coppia è tornata nuovamente al centro del gossip, dopo la rivelazione di diversi retroscena sulla rottura.

“Non torno con te perché non perdono il video in diretta“ – Una volta conclusa l’avventura al GF Vip, Antonella ed Edoardo hanno deciso di continuare a vivere la loro storia d’amore. Anche fuori dalla casa più spiata d’Italia ci sono stati continui alti e bassi, fino a quando, attraverso una diretta su Instagram, l’influencer salernitana ha annunciato la fine della sua storia con Donnamaria.

Nessuno dei due ex gieffini ha mai parlato apertamente dei motivi che li hanno portati a mettere un punto alla loro storia d’amore. Nelle ultime ore, però, a chiarire qualche dubbio è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip, infatti, ha deciso di rivelare qualche retroscena inedito su quanto accaduto tra Antonella Fiordelisi e lo speaker radiofonico.

Secondo quanto scoperto dalla Marzano, la ragazza fino all’ultimo avrebbe tentato di recuperare il rapporto con Edoardo. Dal canto suo, però, Donnamaria non avrebbe avuto alcuna intenzione di tornare con l’influencer per via del suo rapporto con i social. Nel dettaglio, Deianira ha così spiegato:

“A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella ma ha trovato un muro, un NO! Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano ma ha trovato sempre un muro un NO! La risposta è stata: “Non torno con te perché non perdono il video in diretta“. Datevi voi una risposta. E le domande non ponetele ad Antonella che anche dopo il segui tolto per disperazione sarebbe tornata con lui fino all’ultimo istante. Ci metto la mia mano sul fuoco e non vi ho mai detto bugie, anche se ad alcuni non posso stare simpatica è la verità. Non mettete in mezzo che ho parlato con Antonella perché non è vero. Ho solo detto la realtà dei fatti. Grazie”.