Antonino Spinalbese, incidente e macchina distrutta: le immagini

Sono ore difficili per Antonino Spinalbese, hair stylist e compagno di Belen Rodriguez. Il 25enne è rimasto coinvolto in un incidente e le foto le ha mostrate su Instagram. Vediamo cosa è successo nella giornata di ieri.

Macchina distrutta e paura per Antonino

Nello specifico, l’hair stylist milanese ha pubblicato su Instagram due foto che lasciano veramente poco spazio all’immaginazione. Stiamo parlando, infatti, di uno scatto della sua auto con il parabrezza totalmente distrutto e una foto pubblicata probabilmente in ospedale con la flebo.

Attualmente resta ignota la causa dell’incidente e le varie dinamiche, lo stesso Spinalbese non ne ha parlato se non attraverso questi due scatti pubblicati nelle stories. Per ora nemmeno Belen Rodriguez ha detto nulla sull’accaduto ma sembrerebbe che il ragazzo stia bene.

Crisi con Belen Rodriguez

Non è un periodo facile per l’hair stylist, da poco diventato papà della piccola Luna Marì. Pare infatti che le cose con Belen non stiano andando nel verso giusto ma i due non ne hanno mai parlato sui social. Stando ad alcune segnalazioni, la coppia sta vivendo un periodo di crisi nera, le motivazioni ad oggi sono sconosciute.

Come se non bastasse, un’amica di Belen ha rilasciato in forma anonima un’intervista a Chi, dichiarandosi perplessa sul vizio della showgirl argentina di frequentare sempre uomini più piccoli di lei. Nello specifico, l’amica ha ha dichiarato: “Perché sceglie sempre uomini da crescere e non ne sceglie uno già fatto e finito?”.