Antonino Spinalbese, la bollente teoria di Oriana: “Tu e Giaele avete sc**ato”

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, sono avvenuti alcuni degli attesi nuovi ingressi. A varcare la porta rossa è stata anche Oriana Marzoli, che sta già facendo discutere per una teoria molto hot su Antonino Spinalbese e Giaele De Donà.

“Tu e Giaele avete sc**ato” – Come detto in precedenza, Oriana ha alle spalle svariate partecipazioni in reality spagnoli. La bella venezuelana, infatti, è nota per i diversi litigi avvenuti nei programmi a cui ha preso parte. A farla finire nelle ultime ore al centro dei social non è stato un litigio con qualche gieffino, ma la domanda che ha posto ad Antonino.

Nel corso di queste ultime settimane c’è stato un forte avvicinamento tra Spinalbese e Giaele, dove non sono mancati dei movimenti sospetti sotto le coperte. Davanti a quanto avvenuto a letto, in molti hanno subito iniziato a ipotizzare cosa sia accaduto sotto le lenzuola. A parlarne è stata anche Oriana, ricevendo subito la risposta dell’ex di Belen Rodriguez.

Incuriosita da quanto avvenuto nell’ultimo periodo, Oriana ha deciso di chiedere delle spiegazioni ai suoi compagni d’avventura. “Sì, te lo giuro sulla mia vita. Sembra che avevate qualcosa… Sembra che aveste sco**to. Non so se si può dire quella parola, non lo dico perché ho paura di parlare“, ha così ammesso la venezuelana.

Sia Antonino che la De Donà hanno prontamente smentito quanto ipotizzato dalla nuova gieffina. Ad aggiungersi ai tre è stata la voce di un altro concorrente che ha affermato: “Sco**to no, ma roba di mani quello sì“. A questa insinuazione Spinalbese ha subito replicato: “No, mani no. Cioè mani come massaggi“.