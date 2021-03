Arisa e Andrea Di Carlo stanno ancora insieme?

Il magazine Chi, ha testimoniato che la cantante Arisa e Andrea Di Carlo stanno nuovamente insieme. Il giornale ha sorpreso i due, che sono ancora una coppia, insieme intenti a coccolarsi e a baciarsi a Roma, precisamente a Trastevere. Le foto risalgono a sabato scorso.

E’ riapparso anche l’anello di fidanzamento con il quale Di Carlo le ha fatto la proposta di matrimonio. La data è stata fissata per il 2 settembre. Quell’anello era sparito dopo l’intervista fatta il 14 marzo da Arisa per Mara Venier a Domenica In. Durante quell’intervista Andrea se l’era presa anche perché non era mai stato nominato da Arisa che si era professata una donna indipendente.

Ora sembra che sia tornato il sereno ma ancora non si sa nulla sul presunto matrimonio. Non sappiamo neanche se le incomprensioni che c’erano precedentemente sono state finalmente superate. Forse i due hanno deciso di vedere come vanno le cose per restare comunque insieme.

IL MATRIMONIO DI ANDREA DI CARLO E ARISA SI FARà? – Di recente Arisa ha rilasciato un’intervista per DiPiù Tv nella quale ha parlato del futuro matrimonio. Ha affermato che l’idea delle nozze non è stata sua, ma di Andrea. “Gli sono stata vicino, ma di più non posso. Non sono fatta per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente”, ha dichiarato. Dunque le vecchie incomprensioni sono state superate?

Nel frattempo possiamo vedere Arisa dopo il successo avuto per la partecipazione al festival di Sanremo, impegnata come coach ad Amici. Si sta facendo valere e sta scoprendo nuovi talenti, mantenendo sempre la bontà e la dolcezza che la contraddistingue.