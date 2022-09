Asensio verso la Juventus

Continua l’intrigo tra Asensio e il Real Madrid, con un mancato rinnovo di contratto che continua a pesare come un macigno

Marco Asensio resta al centro dell’interesse della Juventus. Il giocatore andrà via a zero dal Real Madrid nella finestra di mercato estiva del 2023. Per ora ci sono difficoltà per il rinnovo, con i blancos che non hanno ancora fatto una proposta concreta.

La situazione attuale continua a spingere Carlo Ancelotti a utilizzarlo poco, per privilegiare profili che possano continuare la loro crescita all’interno della muraglia blancos. Nonostante il poco spazio, Asensio continua comunque a dimostrare di valere con una rete anche contro il Lipsia.

La Juventus che verrà

La Juventus dovrà osservare con attenzione alla prossima stagione, specialmente perché quella attuale appare ancora troppo incerta. I bianconeri faticano a trovare risultati in tutte le competizioni e sembra che alcuni giocatori potrebbero lasciare.

Di Maria tra questi. Il Fideo ha firmato un contratto di un solo anno e probabilmente lascerà la Juventus a parametro zero la prossima estate, forse per tornare in Argentina per la fase finale della sua carriera. Intanto la Juventus continua a monitorare chi potrebbe sostituirlo, con Asensio nel mirino. Anche Soulé sembrerebbe essere un potenziale sostituto.

Il calciatore scuola Juventus, infatti, è in pianta stabile ormai in prima squadra e potrebbe essere proprio lui a prendere il posto dell’ex Paris Saint Germain e Manchester United. Il calciatore classe 2003 continua a stuzzicare i tifosi bianconeri, che vorrebbero al più presto vederlo tra gli 11 titolari. Allegri per ora non gli ha dato grande minutaggio.