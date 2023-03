Aurora Ramazzotti: la foto con mamma Michelle in camerino

Dopo 9 di gravidanza, documentati sui social, Aurora Ramazzotti si prepara a diventare mamma a breve. Nell’attesa della nascita del suo primogenito, la ragazza ha deciso di trascorrere una giornata all’insegna dello shopping insieme a sua madre, Michelle Hunziker.

FOTO IN CAMERINO CON MAMMA MICHELLE – Per la prima puntata della seconda edizione di Michelle Impossibile, la conduttrice ha nuovamente voluto al suo fianco la figlia ed Eros Ramazzotti, suo ex marito e padre di Aurora. I due hanno commosso la Hunziker, esibendosi in un medley di varie canzoni di successo.

In quest’occasione la ragazza è apparsa radiosa, avvolta in un abito che valorizzava il suo pancione. Nel corso di questi mesi, infatti, Aurora ha deciso di sfoggiare il suo bel fisico, addolcito dalle forme della gravidanza.

A confermare ciò sono anche gli ultimi scatti che la ritraggono insieme a mamma Michelle, condivisi nelle sue IG Stories. In giro a fare shopping, la figlia di Eros Ramazzotti ha deciso di osare con un look che ha colpito i follower.

Nello scatto incriminato Aurora Ramazzotti indossa slip dress di seta con spalline e pizzo sulla scollatura. Sotto al capo ha optato per una magli verde, a mezze maniche, nascondendo il tutto sotto un lungo cappotto nero.