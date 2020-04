Aurora Ramazzotti: pronta alla convivenza col suo fidanzato Goffredo

In questo periodo di quarantena forzata tutti noi siamo costretti in casa. Anche le star non sono di certo sfuggite a questo destino. Alcune di loro intrattengo i fan sui social con video divertenti e con dirette nelle quali parlano direttamente con i fan. Altre, invece hanno avuto anche il tempo di rilasciare interviste. E’ il caso di Aurora Ramazzotti.

AURORA RAMAZZOTTI SVELA DI ESSERE PRONTA AD UNA CONVIVENZA – Ormai la ragazza ha una relazione col fidanzato Goffredo da ben tre anni. In questi giorni di quarantena i due sono insieme in casa di lei. Con loro ci sono la mamma di Aurora, Michelle Hunziker e il suo compagno Tomaso Trussardi. Questa esperienza ha fatto pensare ad Aurora di essere pronta ad una vera e propria convivenza col fidanzato, una volta che la quarantena sarà finita naturalmente.

LE PAROLE DI AURORA – La ragazza ha dichiarato: “La quarantena sta andando alla grande, non ci siamo ancora mandati a quel paese. Stiamo insieme da tre anni, abbiamo retto la distanza visto che lui viveva a Londra e oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini, anche in una situazione non facile come quella che c’è intorno a noi”.

AURORA RAMAZZOTTI: ”SAPPIAMO DI VIVERE IN UNA SITUAZIONE PRIVILEGIATA” – La ragazza ha poi dichiarato di sapere che stare in casa con la madre e col compagno è una situazione ovattata e privilegiata ma il suo pensiero è andato inevitabilmente alle persone che soffrono. “Sappiamo di vivere una condizione di privilegio, e ne siamo grati, ma quello che succede intorno a noi è angosciante e spaventoso per tutti”.

AURORA RAMAZZOTTI RACCONTA DEL SUO FIDANZATO – La ragazza ha poi raccontato di come ha presentato il fidanzato ai suoi genitori dopo soli tre giorni che stavano insieme. Pare che lei lo abbia portato al compleanno della mamma. Ha poi ribadito quanto i suoi genitori fossero speciali e molto giovanili.

I FUTURI PROGETTI DI AURORA – Aurora, dopo aver presentato XFactor e ”Vuoi Scommettere”? Ha dichiarato di essere disposta a restare a Milano e di cercare lì un lavoro. “Se la situazione del virus migliorerà, resterò a Milano, sto cercando lavoro. E sì, vivremo insieme” . Ha ribadito ancora una volta.