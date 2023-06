Aurora Ramazzotti smette di allattare al seno: “A volte succede”

Aurora Ramazzotti ha pubblicato un piccolo sfogo sui social per spiegare le sue motivazioni dietro la decisione di non allattare

Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta a fine marzo del piccolo Cesare avuto con il compagno Goffredo Cerza. Ad oggi, la figlia di Michelle Hunziker si è ritrovata ancora una volta a dare spiegazioni sui social a seguito di una decisione presa: smettere di allattare.

Aurora non allatta più al seno

Nel corso delle ultime ore, i follower più attenti si sono resi conto che la giovane Aurora stava allattando il bambino con un biberon. Per questo motivo, l’influencer ha ricevuto parecchie critiche a riguardo. A quel punto, attraverso un video pubblicato su Instagram, la figlia di Eros Ramazzotti ha spiegato il motivo di tale scelta ma ha anche invitato le persone a non dare consigli non richiesti.

“Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? La mamma non aveva più latte ma dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più, le avevi prosciugato tutto. Non è vero, non ne aveva più e basta, a volte succede” ha esordito Aurora.

Parlando dolcemente con il piccolo Cesare, la Ramazzotti ha fatto presente che esistono mamme che non hanno latte sin da subito o alcune che devono evitare l’allattamento per questioni di salute. “Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa, va bene anche se uno non glielo dà proprio il latte materno” ha continuato.

Infine, la giovane si è difesa esortando le persone a non entrare in argomenti intimi e delicati: “E soprattutto non bisogna dare consigli non richiesti”. Sembra, dunque, che Aurora non abbia preso molto bene le critiche di questi giorni.