Aurora Ramazzotti, svelato il sesso del bebè: l’emozione dei futuri genitori

Aurora Ramazzotti è finita spesso al centro del gossip per la sua gravidanza. Una notizia lanciata dapprima dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini e successivamente confermata anche dai diretti interessati. In queste ore, la giovane ha scoperto il sesso del primo bebè.

Gender reveal party

Anche la figlia di Michelle Hunziker ha deciso di organizzare un gender reveal party per conoscere il sesso del suo primo bebè. All’evento erano presenti tutte le persone importanti per lei, a partire dal compagno Goffredo Cerza, i futuri nonni, gli amici più stretti. Sara Daniele, amica della futura mamma, si è impegnata moltissimo per organizzare questa indimenticabile festa.

Prima di dare il grande annuncio, è stato chiesto agli invitati di provare ad indovinare il sesso del bebè. Qualcuno ci è riuscito, qualcuno no: Aurora è in attesa di un bel maschietto! Per l’occasione nonna Michelle ha indossato un tailleur nei toni del blu e ha condiviso gli scatti su Instagram.

Aurora è circondata da tante donne, ad eccezione di Gabrio Tullio, il figlio che Eros Ramazzotti ha avuto dalla seconda moglie Marica Pellegrinelli. Al momento la giovane non ha annunciato altri dettagli e non sappiamo nemmeno come si chiamerà il bambino.

Chi è Goffredo Cerza

Goffredo Cerza è il fidanzato di Aurora da cinque anni ed è business analyst. La loro storia d’amore è nata grazie ad alcuni amici in comune ed è diventata sempre più solida. Il giovane ha un bellissimo rapporto anche con Michelle ed Eros.