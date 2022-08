Bailly verso Siviglia, la Roma va su Sarr

Eric Bailly sembra avvicinarsi al Siviglia, con la Roma pronta a virare con decisione su Malang Sarr del Chelsea ma non solo

Filtra pessimismo nell’ambiente Roma per l’ingaggio di Eric Bailly. Il difensore centrale ivoriano in forza al Manchester United sembrerebbe preferire un ritorno in Spagna, con il Siviglia pronto ad accoglierlo a braccia aperte nella propria rosa.

I giallorossi sembrerebbero dunque aver virato immediatamente su altri profili, con Malang Sarr e Japhet Tanganga nel mirino dei giallorossi. Il calciatore più vicino tra i due è quello del Chelsea, con l’inglese che sembra essere da tempo nel mirino del Milan. Tanganga, infatti, sembrerebbe spingere con il Tottenham per arrivare proprio in rossonero.

Prezzi differenti, ma formula simile

Entrambi i giocatori sono molto giovani, con pochi mesi a dividerli per età. Il francese è nato a Gennaio, mentre l’inglese a Marzo. Entrambi, però, sono classe ’99. Anche il valore di mercato è simile, ma con qualche milioncino in più per il giocatore degli spurs. Sarr è valutato sugli 8-10 milioni, mentre Tanganga tra i 12 e i 15 milioni di euro.

La formula, però, sembra essere simile. Entrambi i club inglesi chiedono almeno un prestito con diritto di riscatto anche se nel caso di Tanganga gli spurs sembrano spingere per un obbligo. Per Sarr bisogna però fare attenzione, perché il Fulham avrebbe fatto un’offerta. I cottagers vorrebbero il difensore francese per rafforzare la propria difesa, dopo aver prelevato Leno dall’Arsenal per la porta. Il Milan sembra aver raggiunto, in queste ore, un principio di accordo con il Tottenham, con la trattativa bloccata proprio da quell’obbligo di riscatto di cui vi abbiamo già parlato e da una possibile clausola di riacquisto in favore dei londinesi.