Ballando Con Le Stelle, Andrea Iannone su Giulia De Lellis: “Non una relazione, solo 5 o 6 mesi”

Ormai è ufficiale: Andrea Iannone, pilota di MotoGP, farà parte del cast di Ballando Con Le Stelle 16. Il ragazzo, intervistato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha svelato le sensazioni, il suo rapporto con Milly Carlucci ma anche le su ex fidanzate: Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

NON UN BALLERINO PROVETTO – Iannone ha rivelato di non essere un vero e proprio ballerino ma che farà di tutto per arrivare fino alla fine, sempre con molto impegno e costanza. Il pilota di MotoGP ha deciso di mettersi alla prova e ha dichiarato al settimanale di aver parlato per tanto tempo con Milly Carlucci. Quest’ultima, infatti, ha cercato di convincerlo dolcemente nel metterlo alla prova.

Essendo ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, due donne molto famose, l’obiettivo di Milly è quello di mettere in risalto le sue qualità allontanandolo dall’ombra delle ex fidanzate famose. Lo stesso Andrea Iannone ha parlato al settimanale Chi delle sue storie passate: “Sono solo due le donne famose, la maggior parte non erano conosciute. E poi parlerei di relazione solo con Belen. Con Giulia sono stati 5, 6 mesi. Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire, è come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere”.

Queste dichiarazioni faranno sicuramente discutere, soprattutto genereranno qualche polemica tra i follower della De Lellis.

LA SQUALIFICA – Su di lui grava ancora la squalifica e per Andrea si tratta di un evento molto doloroso: “Quello è un lutto che resterà dentro per sempre, così come le gioie che porto con me. È stata una cosa inaspettata, che fa male, perché quando fai una cosa in cui credi fin da bambino, non puoi vederla sfumare da un giorno all’altro mentre hai ancora tanto da realizzare”.