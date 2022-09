Barak: “Ho incontrato Giuntoli, avevo l’accordo con il Napoli”

Antonin Barak ha rivelato che avrebbe potuto vestire la maglia del Napoli la scorsa estate, poi la trattativa naufragò

Antonin Barak e il Napoli avrebbero potuto iniziare insieme un matrimonio. Un matrimonio che da subito sembrava di facile fattura, ma che con il passare del tempo si è complicato nella creazione.

Il calciatore ceco ora gioca con la maglia della Fiorentina dopo aver lasciato l’Hellas Verona, ma in estate avrebbe avuto la possibilità di giocare per i partenopei. Lo ha dichiarato in una recente intervista alla stampa durante il ritiro in nazionale.

Le dichiarazioni di Barak

Quanto segue sono le dichiarazioni di Barak ai media, durante un’intervista rilasciata in nazionale: “Posso rivelare di aver avuto un incontro personale con il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, tutto sembrava ok per andare dal Verona al Napoli. Poi è arrivata la Fiorentina, era la seconda metà di maggio”.

Poi ha continuato: “Diverse cose sono state risolte e alla fine il trasferimento a Firenze si è concretizzato, e sono felice e soddisfatto di questa scelta. A Firenze ho ritrovato gli stimoli”. Il giocatore ha già iniziato la stagione nel migliore dei modi. Con la maglia viola ha già giocato 7 partite tra tutte le competizioni, trovando anche il suo primo gol della nuova avventura. Fatto in Conference League, per la precisione, nella partita finita in pareggio tra la Fiorentina e i lettoni del RFS Riga. Ora il calciatore è concentratissimo con il suo nuovo club, ma le cose sarebbero potute andare in modo differente.