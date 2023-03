Giornata nera per Barbara D’Urso. La nota conduttrice tv, durante il suo talk pomeridiano Pomeriggio 5, si è sfogata pesantemente per un torto subito da un paparazzo. Vediamo cosa è accaduto e perché la conduttrice è andata su tutte le furie.

Foto pubblicate della sua famiglia

A fine gennaio, Barbara dichiarò a Verissimo di essere diventata nonna ma di non voler approfondire la questione per tutelare la privacy del nascituro e di tutta la sua famiglia. Tuttavia, mercoledì 1° marzo, il noto settimanale Chi ha diffuso delle foto abbastanza private proprio della conduttrice in compagnia dei suoi due figli Giammauro ed Emanuele Berardi, con il primogenito accompagnato da moglie e figlia appena nata nel passeggino.

La famiglia si trovava al Luna Park al Parco Sempione di Milano e questa invasione di privacy non è piaciuta per niente alla conduttrice, la quale ci tiene particolarmente. La D’Urso è sempre presente in tv, ma se c’è una cosa che non tollera è proprio quando non viene rispettata la sua vita privata.

Lo sfogo

Durante la diretta di Pomeriggio 5, la conduttrice ha colto la palla al balzo per sfogarsi con Alex Fiumara, paparazzo che avrebbe scattato le foto del ‘tradimento’ di Marco Bellavia con Sheila Capriolo. La presentatrice ha dichiarato che il paparazzo in questione non avrebbe pubblicato gli scatti: “Volevo dirti una cosa Alex, oggi stai tranquillo perché non è giornata. Tu lo sai che io ho sempre difeso i paparazzi, amo ogni paparazzo. Penso che sia un lavoro difficile e vi stimo davvero tanto. Oggi però non è giornata perché c’è uno di voi che non si è comportato bene con me“.

A quel punto, Barbara ha continuato il suo racconto: “Non si è comportato bene perché mi ha fatto delle foto, io ero nascosta in mezzo alla gente con i miei figli. Io sono andata da lui e l’ho pregato, gli ho proprio detto ‘ti scongiuro, ti prego, queste fotografie tienile per te’. Perché noi siamo molto basso profilo, non sono di quelle che fanno le foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Quindi gli ho chiesto questo favore. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite“.

A quel punto, la conduttrice ha fatto anche il nome di Alfonso Signorini, il quale ha pubblicato le foto, chiarendo però di non avercela con lui bensì con il paparazzo che le aveva promesso di non pubblicare le foto: “Cucciolotto, se giuri su di te dovresti mantenere la promessa. Ecco ora sapete perché non è giornata”.