Bargiggia “Quattro giocatori lasceranno Napoli a zero”

Bargiggia aggiorna sul mercato del Napoli. Secondo lui, quattro giocatori lasceranno i partenopei in estate

Secondo Paolo Bargiggia, in estate saranno ben quattro i giocatori a lasciare Napoli. Il conosciuto e storico giornalista di Mediaset ha, difatti, parlato a ‘1 Football club’ su 1 Station radio. Si è parlato anche di Napoli nel corso della trasmissione, motivo per cui Bargiggia ha deciso di esporsi sulla situazione rinnovi.

A lasciare Napoli sarebbero Mertens, Ospina, Malcuit e Ghoulam. I quattro giocatori non dovrebbero rinnovare, nonostante si sia provato a farlo con alcuni di loro. Un chiaro esempio è Dries Mertens, che non avrebbe gradito l’abbassamento d’ingaggio proposto da Aurelio De Laurentiis e la dirigenza.

Le parole di Bargiggia

“Mertens, Ospina, Ghoulam e Malcuit saranno liberati a parametro zero, a meno di clamorose sorprese. Per quanto riguarda l’estremo difensore, l’idea è quella di puntare su Meret come portiere titolare”. Queste le parole di Paolo Bargiggia, che apre anche alla situazione portiere.

Nelle scorse settimane si era parlato di Cragno del Cagliari per sostituire le probabili partenze di Ospina e, forse, anche quella di Alex Meret. Stando a quanto riporta il giornalista di Mediaset, l’ex Udinese potrebbe dunque rimanere ancora a Napoli. Resta da sbrogliare il nodo del secondo portiere, vista la sicura partenza di Ospina. Per il colombiano è probabile un arrivo negli Emirati Arabi, con Real Madrid e Lazio che osservano. Intanto resta da capire dove andranno gli altri parametro zero, con Dries Mertens che sembra interessare al Milan. Per Malcuit e Ghoulam si sa ancora poco.