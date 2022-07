Battiti Live, gaffe per Elisabetta Gregoraci e Fedez. Tananai cade sul palco

Due giorni fa è andata in onda da Gallipoli la seconda puntata di Battiti Live condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Nonostante gli ottimi ascolti, è stata una serata assai “sfortunata” ma anche divertente sotto alcuni punti di vista. Vediamo cosa è successo.

Elisabetta sbaglia il nome di Alvaro Soler

Il primo scivolone è stato quello della showgirl calabrese, la quale ha sbagliato il nome di Alvaro Soler. L’ex moglie di Flavio Briatore, introducendo il cantante, l’ha chiamato Alvaro “Soleil”. Un errore non grave, anzi divertente considerando il successo dell’influencer italo-americana al GFVip di quest’anno.

Fedez dimentica il testo della canzone

Capita anche ai migliori cantanti di dimenticarsi il testo della loro canzone. Questo infatti è accaduto a Fedez, il quale si è dimenticato le parole di Chiamami per nome, brano presentato a Sanremo l’anno scorso con Francesca Michielin e che si è classificato secondo.

“Dove sei Francy? Io non me la ricordo più questa canzone! Non la ricordo davvero!” ha detto il rapper dal palco. A quel punto la cantante gli ha ricordato la presenza del gobbo: “Guarda, canto io le tue parti, se vuoi”.

Tananai cade sul palco

Infine, non poteva mancare il nostro Tananai, che nonostante si sia classificato ultimo a Sanremo, sta facendo davvero successo. Il cantante era presente per esibirsi proprio con Fedez sulle note de La dolce vita in collaborazione con Mara Sattei. Tuttavia, il giovane ha deciso di saltare sul poso ma è caduto. Il giovane ha preso una storta alla caviglia, ma nulla di grave.