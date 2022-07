Shakira, le ultime notizie: nuovo amore, la battaglia per i figli e i problemi con lo Stato spagnolo

Shakira è una delle cantanti e interpreti latine più seguite al mondo e più amate. Per questo motivo, il suo nome attualmente è al centro dello scandalo mediatico dopo la rottura con il calciatore spagnolo Gerard Piqué. La cantante è molto seguita in Spagna dove ha vissuto per dodici anni assieme al giocatore e i suoi due figli.

Nuovo amore dopo Piqué?

La notizia della loro rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno e si cercano di captare nuove informazioni sui motivi che hanno portato la coppia a scoppiare. Pare che il calciatore abbia tradito la popstar colombiana, ma voci di corridoio affermano che i due avessero una relazione aperta. Dov’è la verità? Sta di fatto che i due si sono lasciati ma non hanno lasciato dichiarazioni su questo argomento.

Attualmente Shakira ha deciso di concedersi una vacanza con i suoi due figli, Milan e Sasha, con la speranza di staccarsi da questa bufera mediatica. Tuttavia, la vita dell’artista è stata nuovamente sbattuta su tutti i giornali poiché è stata vista mentre faceva surf in compagnia di un affascinante ragazzo. Chi sarà mai questo uomo sconosciuto e come mai aveva complicità con la cantante?

La battaglia per i figli

La cantante e il calciatore non si sono mai sposati, pare per volere di lei, ma in ogni caso adesso dovranno trovare degli accordi per la gestione dei figli. Shakira è intenzionata a tornare a Miami e portare i piccoli con sé ma Piqué non è d’accordo. Il calciatore infatti non vuole che i figli dimentichino la Spagna, Paese in cui sono nati e dove risiedono i nonni paterni ma soprattutto, non vuole stare troppo lontano da loro.

Il problema con lo Stato spagnolo

Come se non bastasse, la cantante colombiana dovrà risolvere un problema assai complesso con lo Stato spagnolo. La sudamericana è accusata di non aver pagato le tasse nel 2012, 2013 e 2014. Tuttavia, su consiglio dell’ex compagno, la cantante ha sempre ribadito di essere una nomade e di non fermarsi mai in un posto specifico a causa del suo lavoro. Ora che però la sua storia d’amore è finita, la donna potrebbe stringere un patto con lo Stato e chiudere questa vicenda per evitare il carcere.