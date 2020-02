Beatrice Valli e Marco Fantini: ospiti per la prima volta a Verissimo commuovono tutti

Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati ospiti per la prima volta a Verissimo e hanno commosso tutto il pubblico, compresa la conduttrice, Silvia Toffanin. I due hanno svelato dettagli importanti sul matrimonio e il prossimo nascituro. La Valli ha infine chiarito i problemi di salute che ha avuto quest’estate.

BEATRICE VALLI E MARCO FANTINI: IL MATRIMONIO E IL PROSSIMO FIGLIO – I due hanno annunciato che il matrimonio ci sarà il prossimo 27 Settembre. La location, a detta della Valli, sarà molto probabilmente Capri, un posto che ha sempre amato particolarmente. Non hanno ancora svelato il sesso del nascituro ma hanno rivelato i nomi scelti: Edoardo o Azzurra.

MARCO FANTINI E BEATRICE VALLI: I PROBLEMI DI SALUTE DI LEI – Ecco, infine, quanto ha dichiarato la Valli sulla salute problematica della scorsa estate: “Sono stata molto male, non potevo dare il massimo con i bambini. Non potevo neppure prenderli in braccio: ma come fai a non prendere in braccio tua figlia?” E ancora: “Le cose più brutte sono le critiche ai figli. Mi hanno detto che mia figlia è brutta, hanno avuto da ridire sui problemi nel parlare di mio figlio. Dietro una tastiera non si capisce il male che si fa”.