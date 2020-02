Grande Fratello Vip: Alessandro Graziani commenta l’entrata di Serena Enardu?

Il Grande Fratello Vip riserva sempre delle sorprese ai telespettatori. Venerdì, infatti, si è assistita all’entrata in casa di Serena Enardu, una scelta molto discussa dal pubblico.

SERENA NUOVA CONCORRENTE – Già una volta, a Serena era stata data la possibilità di divenire concorrente del programma. La prima volta, però, la decisione spettava al pubblico mediante il televoto che, alla fine, non l’ha voluta dentro la casa. Questa volta a decidere, però, è stato il reality stesso. Una novità che ha spaccato in due i telespettatori, che ha portato molte critiche al programma. Dopo il comportamento che la Enardu ha avuto a Temptation Island, sono in tanti a non credere al suo amore verso Pago. Tra le tante accuse che le sono state mosse, c’è quella che la vede solo interessata ai riflettori. A commentare il tutto è stata anche una vecchia conoscenza della donna.

L’ENIGMATICO COMMENTO DI ALESSANDRO – Tra i tanti che hanno voluto dire la loro riguardo la nuova concorrente di Grande Fratello, ci sarebbe anche Alessandro Graziani. Si tratta proprio del tentatore che, a Temptation Island, aveva fatto perdere la testa a Serena, divenendo uno dei tanti motivi per cui lei ha poi lasciato Pago durante il falò di confronto. Durante la puntata di venerdì, Alessandro ha postato una IG Story che ha subito fatto pensare che fosse indirizzata alla Enardu. La storia in questione consiste nella nota emoji che ride. Se davvero si fosse riferito a Serena, perché Alessandro ha utilizzato questa emoji? È successo qualcosa che i fan non sanno?