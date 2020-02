Uomini e Donne: trono over, chi è Tina Incarnato, sorella di Armando

Ricordate quando Armando ha accusato in una puntata Juan Luis di scrivere a sua sorella, Tina Incarnato? Ebbene pare che sia proprio vero. Quando l’uomo corteggiava Gemma pare che scrivesse commenti alla sorella di Armando con un certo interesse.

CHI È TINA INCARNATO, SORELLA DI ARMANDO – La sorella di Armando si chiama Tina, ha 44 anni. Napoletana, ha due figli di nome Giuseppe, che ha 19 anni, e Viviana, che ne ha 9. È lontana dal mondo dello spettacolo ma è pur sempre una bellissima donna. Infatti è stata eletta Miss mamma 2020 di tutta la Campania. Una foto di lei disponibile qui.

I COMMENTI DI JUAN LUIS – Pare appunto che l’uomo le commentasse varie foto sui social facendole complimenti come ‘sei bellissima’ e definendola ‘sogno proibito‘. La donna pare che gli rispondesse sempre in modo gentile e carino, ringraziandolo. Dunque quanto detto da Armando in trasmissione era tutto vero! Come la prenderà Gemma Galgani se mai dovesse vedere tutto ció?