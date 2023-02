Beatrice Valli, ennesima frecciatina alla sorella Ludovica: la questione del doppio nome

È oramai risaputo il turbolento rapporto tra Beatrice Valli e la sorella Ludovica, con la quale sembra continuare a frequentarsi seppur non assiduamente. Agli utenti dei social non è sfuggita la recente frecciatina che Beatrice avrebbe rivolto alla sorella minore.

LA FRECCIATINA DELL’EX VOLTO DI UED – Sempre molto attiva sui social, recentemente Beatrice ha voluto rispondere ad alcune curiosità dei suoi tantissimi fan. Ovviamente non sono mancate le domande sulle sua gravidanza e sulla sua bambina, che dovrebbe venire alla luce ad aprile.

Tra le tante domande ricevute dai follower, c’è chi ha voluto scoprire qualcosa in più sul nome che l’influencer e Marco Fantini daranno alla piccola. Riguardo a questo tema, la donna ha ammesso che lei e il marito sono ancora indecisi sul nome da dare e che stanno ancora cercando quello che riesca a piacere ad entrambi.

Nel parlare della questione del nome da dare alla bambina in arrivo, l’ex protagonista di UeD ha ammesso che il marito vorrebbe darle il doppio nome perché “va di moda adesso”. Beatrice ha così replicato: “Appunto per quello non voglio darglielo“. Davanti a questa risposta, in molti hanno subito pensato a Ludovica.

La più piccola delle sorelle Valli, divenuta da poco mamma per la seconda volta, ha deciso di dare due nomi al suo bambino. Ludovica ha deciso di chiamare il piccolo Otto Edoardo, ammettendo di tenerci al fatto che il bimbo venga chiamato in entrambi i modi. Non molto tempo fa, infatti, aveva rimproverato la sorella Beatrice per averlo chiamato solo Otto. Davanti, quindi, a quest’ultima dichiarazione della sorella maggiore, come reagirà l’ex tronista di Uomini e Donne.