Beatrice Valli, la breve vacanza dopo il matrimonio: uno scatto fa impazzire i fan

Pochi giorni fa Beatrice Valli e Marco Fantini sono convolati a nozze, celebrando il matrimonio a Capri. Dopo tanto stress dovuto ai preparativi, la famiglia ha deciso di concedersi una breve vacanza in Puglia. Molto attiva sui social, l’ex volto di Uomini e Donne ha condiviso alcuni scatti, ma uno in particolare ha fatto impazzire i fan.

LO SCATTO DELLA VALLI – Dopo tanti rinvii dovuti alla nascita della terza figlia di Beatrice e allo scoppio della pandemia, i due ex protagonisti di UeD sono finalmente divenuti marito e moglie. Celebrate le tanto attese nozze, Beatrice e Marco, insieme ai figli Alessandro, Bianca e Azzurra, hanno trascorso dei giorni di relax in un resort in Puglia.

Il resort in questione è lo stesso dove la Valli ha deciso di festeggiare il suo addio al nubilato, quindi quel posto, agli occhi dei fan, non è affatto sconosciuto. Come fatto qualche mese fa, anche questa volta la donna ha deciso di scattarsi una foto nella piscina che il marito ha definito “dei peccati”.

“La famosa piscina dei peccati🤣 ( come la chiama marchini 😅). Vi ricordate lo scatto fatto per l’addio al nubilato?”, ha così scritto Beatrice sotto lo scatto che ha fatto impazzire i suoi fan. Sotto l’immagine, infatti, i follower dell’influencer l’hanno sommersa di mi piace e commenti.

Nonostante le sue tre gravidanze, Beatrice Valli sfoggia un fisico scultoreo e tonico. A dimostrarlo, oltre agli scatti, sono i tantissimi commenti di apprezzamento dei fan.

Per vedere lo scatto incriminato, clicca qui.