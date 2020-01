Beatrice Valli, si sfoga su Instagram: “Non capisco come la gente si permetta a giudicare la mia vita”

Beatrice Valli è tornata a sfogarsi su Instagram, questa volta a causa delle critiche riguardo la scelta di rimanere incinta proprio ora. Come lei stessa ha raccontato, questa terza gravidanza è stata piena di problemi, fortunatamente, nulla di grave, ma che le ha negato la possibilità di viversela con tranquillità.

NOVITÀ SULLA GRAVIDANZA – Già nelle scorse settimane, Beatrice aveva raccontato di dover partorire in anticipo, costretta dai vari problemi legati alla gravidanza. Oggi ha deciso di sfogarsi su Instagram, tramite le sue IG Story. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha ammesso che le tante difficoltà riscontrate in gravidanza, l’hanno buttata giù di morale: “questi piccoli problemi che mi sta buttando davvero giù di morale, ma soprattutto non mi fanno vivere al meglio questo periodo”. In questo periodo, infatti, la Valli desidererebbe viversi la gravidanza in serenità. Le preoccupazioni, però, non sono finite qui. La futura signora Fantina ha raccontato: “Alessandro la notte si lamenta per il dolore e il malessere che ha: sono tre giorni che ha la febbre a 40, Bianca invece ha tosse e raffreddore e io ho dormito in tre giorni cinque ore”

BEATRICE RISPONDE A CHI LA GIUDICA – Neanche in un momento del genere, le persone si sono trattenute dal giudicare questa scelta. C’è stato, infatti, chi ha criticato poiché, a detta loro, questa gravidanza è arrivata troppo presto. A questi commenti, Beatrice Valli ha risposto così: “Io a volte non capisco come la gente si permetta di giudicare una nostra scelta. Soprattutto la nostra vita”.