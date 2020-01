Fahd El Bahja, il talento che gioca a Dubai ma seguito da tanti club

Notizia Esclusiva, nelle ultime ore si parla solamente di Fahd El Bahja ulteriore e importante talento classe 1993, fisico potente, alto 1.85, dotato di ottima tecnica individuale, veloce, rapido e soprattutto molto astuto.

Un gioiello laddove è l’ennesimo talento che il calcio italiano perde, non è stato valorizzato nelle sue ottime doti calcistiche. Attualmente è una punta di diamante ove fa gola a tantissimi club che sarebbero pronti a fare la fila per accaparrarselo, dopo le esperienze vissute da Protagonista assoluto nella Primavera del Paris Saint Germain, FC Gzira United, Widad Athletic Club Casablanca e Maceratese Calcio. Infatti Jihad Gharbi e Luigi Perna della Football Intermediary con i loro collaboratori, sanno benissimo che il calciatore è molto seguito da club di massima serie del: Qatar, Cina, Emirati, Arabia Saudita e Tunisia. Attualmente El Bahja è a Dubai con la società Al Dhafra, per l’attaccante ci sono apprezzamenti ed elogi, la società pressa i rappresentanti che custodiscono il calciatore per portalo alla firma.

Da diversi anni Perna e Gharbi, ormai protagonisti del Global Market, sono sempre pronti a fare le fortune nell’osservare e inseguire calciatori di calibri internazionali e giovani talenti da custodire ai più grandi Club Europei e Asiatici.