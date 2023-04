Belen e Cecilia Rodriguez, le sorelle esplosive sui social: lo scatto che ha infiammato il web

Belen e Cecilia Rodriguez sono due sorelle molto amate in Italia. Sicuramente la fama di Belen ha inevitabilmente aiutato tutta la sua famiglia a prosperare, ma anche Cechu ha saputo attirare a sé numerosi follower e fan.

Sorelle perfette

Il tempo passa ma la bellezza delle sorelle Rodriguez resta e lo hanno confermato nelle ultime ore con uno scatto mozzafiato che sta facendo il giro del web. Belen, infatti, ha pubblicato sul suo profilo una foto con sua sorella che è stata particolarmente apprezzata dai suoi milioni di follower.

Look total black per entrambe: Belen con un vestitino e stivali lunghi, Cecilia con un pantalone. Uno scatto insieme, questo è bastato per mandare in subbuglio i social. Tantissimi i commenti e complimenti: “Bellissime”, “non c’è che dire, mamma e papà hanno fatto un gran lavoro”, “Che meraviglia di sorelle”.

Le due sorelle sono molto amate sui social ma di certo non sono immuni dai commenti degli “odiatori” sui social. Infatti, sebbene questo scatto abbia attirato parecchi complimenti, non sono mancate frecciatine al vetriolo.

“C’è di meglio” ha scritto un utente, “Belen è Belen, mi dispiace Cecilia”, “A forza di ritocchi, Ceci è riuscita ad eguagliare Belen, belle sicuramente, peccato tutte fatte con lo stampino”.