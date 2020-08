Belen e Gianmaria Antinolfi si sono già separati? Interviene l’ex di lui

E’ stato confermato che il flirt estivo tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi è andato già scemando. I due si sono frequentati molto poco, ma pare che le cose non siano andate sin da subito per il verso giusto.

BELEN E GIANMARIA: LA FINE DELLA CONOSCENZA – A dichiarare e confermare la fine della conoscenza tra Belen e Gianmaria è stata proprio l’ex di lui, Mariela, durante un’intervista per il magazine di Alfonso Signorini ‘Chi’.

La donna ha spiegato come l’uomo si sentisse affranto dopo questa rottura e come sia andato dopo poco da lei per cercare un conforto. Queste sono state infatti le sue parole: “Era affranto”. “Lo conosco. Ci proverà ancora con lei”, ha reso noto. E ancora: “È venuto a piangere da me”.

Insomma pare che Gianmaria non voglia arrendersi alla fine delle conoscenza con Belen, ma che quest’ultima non sia pronta ad intraprendere una vera relazione dopo la fine della storia con il marito e padre di suo figlio Santiago, Stefano De Martino. Al termine dell’intervista Mariela ha tenuto a ribadire che l’amore “non è una cosa seria” per il suo ex Gianmaria.

BELEN E STEFANO DE MARTINO: UN RITORNO DI FIAMMA? – E’ presto per parlare di un ritorno di fiamma tra Stefano e Belen e soprattutto per ora non ci sono nemmeno le basi. Che dire, non ci resta che attendere per sapere altri risvolti della vicenda.