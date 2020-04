Belen e Stefano genitori 2.0 : “Stiamo lavorando ad un secondo bebè”

La liason che unisce la bella showgirl argentina Belen Rodriguez e l’ex ballerino, ora conduttore TV, Stefano De Martino presto potrebbe portare a nuovi, curiosi sviluppi. I due, dopo un matrimonio lampo nel 2013 e la nascita del loro primogenito Santiago, hanno vissuto un periodo di lontananza per poi ritrovare quella complicità e quell’affiatamento soltanto nell’ultimo anno e mezzo.

Oggi, a distanza di sette anni dal loro primo figlio, i due sono di nuovo insieme, pronti per iniziare un nuovo capitolo della loro storia. Innamorati più che mai si confessano a “Chi“, il settimanale diretto da Alfonso Signorini a cui spiegano: “Io e Stefano siamo sempre stati così. Più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona. Lo abbiamo capito tutti, questa quarantena ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali”.

Un ritorno alle origini, alla riscoperta di una famiglia che per entrambi rappresenta il valore più importante. “Proveniamo da famiglie molto unite e per noi la felicità, come la difficoltà, dev’essere condivisa”. Dunque l’ammissione choc che in tanti, a dir la verità, stavano aspettando con trepidazione: “Sì, Stefano e io lavoriamo per un altro figlio. Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo, e quindi possiamo lasciare Santiago per qualche ora e avere dei momenti nostri. Ad esempio Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse e mi ha preparato la colazione”.

Ma non è tutto. L’arrivo della cicogna potrebbe non essere atteso soltanto in casa De Martino ma anche un po’ più a nord, tra le Alpi trentine di Giovo, paese dei Moser. A svelarlo la stessa Belen che parla di fiori d’arancio ad un passo per la sorellina, Cecilia e Ignazio Moser, il tutto condito anche da una dolce attesa.

“A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia“. Doppia gravidanza per la famiglia Rodriguez, con Belen e Cecilia unite nell’allargare il clan con l’arrivo di un paio di cuginetti.