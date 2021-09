Belen Rodriguez confessa a Verissimo: ”Non voglio altri figli”

Oggi pomeriggio è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Verissimo. La prima ospite ad essere stata intervistata oggi da Silvia Toffanin a Verissimo è stata Belen Rodriguez, la quale ha parlato della sua seconda figlia nata appena due mesi fa, la piccola Luna Marie.

Durante l’intervista Silvia Toffanin le ha chiesto se ha intenzione di fare un altro figlio con Antonino Spinalbese, il suo attuale compagno. Belen Rodriguez ha fatto un annuncio che ha stupito tutti oggi a Verissimo.

La conduttrice di Tu si que vales, che ricordiamolo, andrà in onda questa sera, ha rivelato di non avere più intenzione di fare altri figli, perchè con un maschietto e una femminuccia pensa possa bastare e che sta già bene così. “Lei sarà l’ultima…Onestamente penso di non farne più altri in futuro…”, ha infatti confessato.

BELEN RODRIGUEZ: ”HO FATTO UN PASTICCIO” – Silvia Toffanin oggi a Verissimo ha poi chiesto a Belen Rodriguez come ha fatto a tornare subito al lavoro dopo aver partorito Luna Marie. La celebre showgirl ha rivelato di aver fatto un grosso sbaglio. Difatti per tornare subito alle registrazioni di Tu si que vales ha preso diversi drenanti per tornare in forma.

Non ha però tenuto conto che tutto questo avrebbe potuto portarle dei danni al fisico e infatti è finita in ospedale: “Ho fatto un pasticcio…Mi sono presa i drenanti naturali e sono andata in disidratazione…”, ha infatti dichiarato apertamente. Ha così avvisato i suoi fan: ”Non fate come me”.