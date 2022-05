Belen Rodriguez, ancora una volta a Le Iene sceglie il bianco: quanto costa l’abito?

Nel corso delle puntate de Le Iene, Belen Rodriguez ha sfoggiato una serie di outfit che hanno spesso catturato l’attenzione del pubblico. In occasione della puntata andata in onda l’11 maggio, la scelta della conduttrice è nuovamente ricaduta su un abito bianco. Nel vedere il vestito, in molti si sono chiesti il costo.

L’OUTFIT BIANCO – Come detto in precedenza, nel corso delle puntate la presentatrice ha sfoggiato una serie di look. Ad esempio, non è certamente passato inosservato il miniabito viola o il completo giallo limone.

Durante l’ultima puntata, la Rodriguez ha stregato il pubblico con un abito bianco con i dettagli neri. Come i precedenti vestiti, anche questo è firmato David Koma.

L’ultima creazione dello stilista georgiano, che ha vestito star internazionali come Dua Lipa e Beyoncé, è un abito bianco da un profondo spacco e da una scollatura vertiginosa. Ma quanto costa l’abito? La cifra è da capogiro: 1454,95 euro.

Per quanto riguarda le scarpe, la scelta è ricaduta su delle classiche ed eleganti scarpe nere firmate Giuseppe Zanetti. Per quanto riguarda i gioielli, Belen Rodriguez si è affidata a Damiani.