Belen Rodriguez, assente a Le Iene: cos’è successo?

A sorprendere i telespettatori è stata l’assenza di Belen Rodriguez nell’ultima puntata de Le Iene. Cos’è successo alla showgirl argentina?

ASSENTE IN PUNTATA – Ad aprire l’ultima puntata de Le Iene, andata in onda ieri in prima serata, non è stata Belen. Al posto della conduttrice c’è stato Claudio Santamaria. Senza scendere nei dettagli, l’attore ha spiegato i motivi dietro l’assenza della Rodriguez:

“In realtà, io passavo di qua e mi hanno acchiappato per i corridoi, dicendo vai a dare una mano, conduci tu. Ho lasciato un buco in un’altra trasmissione ma Le Iene sono Le Iene! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belén Rodriguez e che lei non è accanto a me. Bravi! Non vi sfugge niente! Un motivo c’è: Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e le mandiamo un abbraccio”.

Nelle scorse settimane la showgirl ha ammesso che in questo periodo non sta bene di salute. La donna, infatti, ha già allertato gli autori e i colleghi, così da poterla sostituire in caso di malore.

Ma cosa è successo ieri sera? Non è stato ancora reso noto cos’avuto Belen Rodriguez da costringerla a dover assentarsi nella puntata di ieri. Inoltre, Santamaria non ha spiegato se la sostituzione ha riguardato solo l’ultima puntata o se sarà prolungata. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.