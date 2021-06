Belen Rodriguez e la dedica a Antonio Spinalbese:”Mi fido di te”, ma volano le critiche del web

Belen Rodriguez è sempre una delle più chiacchierate del mondo del web e della televisione. Qualsiasi cosa posti riceve infatti molti like, complimenti, ma anche una bella dose di insulti e critiche. A testimoniare ciò, c’è una dedica che la showgirl ha fatto al suo attuale compagno, Antonino Spinalbese.

LA DEDICA DI BELEN RODRIGUEZ A ANTONINO SPINALBESE – Belen ha esplicitamente dichiarato che si fida di Antonino. ”Mi fido di te”, questo è quello che ha detto alla sua attuale dolce metà, con il quale aspetta anche una bambina, la piccola Luna Marie che nascerà a brevissima, ossia a Luglio, in particolar modo verso la metà del mese.

LE CRITICHE A BELEN RODRIGUEZ – La dedica fatta da Belen Rodriguez è stata inondata di commenti, alcuni più positivi, altri invece meno, anzi molto pessimisti. Alcuni hanno dichiarato che dire pubblicamente di fidarsi di qualcuno porta sfortuna, altri invece non credono semplicemente alla veridicità della loro storia d’amore. Per qualcuno addirittura Antonino Spinalbese non sarebbe del tutto sincero con la modella.

I due si sono conosciuti in ambito lavorativo, o meglio lui era il suo parrucchiere. Sappiamo infatti che Antonio Spinalbese di mestiere fa l’hairstylist delle star. Hanno 11 anni di differenza, lui è più giovane di lei, ma si trovano molto bene insieme, a tal punto che stanno anche per realizzare una famiglia con la piccola Luna Marie.

L’INTERVENTO DELLA MAMMA DI BELEN RODRIGUEZ – Un utente in particolare ha suggerito a Belen di aspettare e di vedere come si evolverà la sua love story prima di dire di fidarsi cecamente di lui. Questo commento non è stato apprezzato dalla mamma di Belen, Veronica che è intervenuta scrivendo: “Fatti questa domanda: come si può essere tanto negativi?”, insomma un intervento di difesa che la mamma non è riuscita ad evitare.