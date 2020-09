Belen Rodriguez e Stefano De Martino: Alessia Marcuzzi rivela la verità

Si è parlato per molto tempo solo della rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Alessia Marcuzzi era stata accusata avuto una relazione clandestina con Stefano, anche se poi col passare del tempo questa notizia è stata ampiamente smentita. Un fiore donato, però, sembrava aver fatto la differenza.

LE PAROLE DI ALESSIA MARCUZZI – Per circa 6 mesi non si è fatto altro che parlare della rottura di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, azzardando notizie di ogni tipo. Si è detto che Alessia Marcuzzi e Stefano fossero amanti da tempo e che la showgirl argentita lo aveva scoperto per caso. Si era anche parlato di foto e messaggi segreti.

La Marcuzzi ha però raccontato: : “Direi che è tutto molto assurdo, io sono una donna felicemente sposata, ho una bella famiglia allargata e so che questo è il prezzo da pagare quando si è sotto i riflettori. Non è la prima volta che mi succede, ma siccome sono voci infondate ormai ci rido su. Però quelle voci assolutamente false mi hanno fatto veramente male”.

ALESSIA MARCUZZI SVELA UN RETROSCENA SUL FIORE VIOLA PER NADIA TOFFA – Questo famoso fiore viola è apparso nelle mani di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, quasi nello stesso periodo. A molti ha fatto pensare ad un presunto tradimento, ma in realtà, come racconta la Marcuzzi stessa, le cose stanno diversamente:

“Tutto è nato da un fiore che avevo pubblicato sui social per ricordare Nadia Toffa. Siccome Stefano De Martino un mese prima aveva pubblicato lo stesso fiore, le voci si sono alimentate così”.