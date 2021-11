Belen Rodriguez, frequentazione con Damiano dei Maneskin? Ecco l’assurda teoria

Il web è da sempre la culla del gossip, anche quelli più strambi. In questi giorni sta girando, infatti, una voce circa un’ipotetica nuova frequentazione di Belen Rodriguez. Il protagonista di questo flirt è nientedimeno che Damiano David dei Maneskin: vediamo di cosa si tratta.

Gossip finto o vero? La segnalazione

La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip. La donna, infatti, ha pubblicato alcuni messaggi che le sono arrivati in privato su Instagram ma ha ammesso le proprie perplessità in merito. Secondo questo utente social, pare che Belen Rodriguez e Damiano si frequentino ormai da due anni; questa voce è molto forte nell’ambiente di X-Factor.

Infatti, la persona che ha scritto il messaggio ha dichiarato che questa notizia le è arrivata direttamente da qualcuno che sta partecipando quest’anno al programma. Insomma, la notizia è di certo molto forte ma fa acqua da tutte le parti, vediamo perché.

Una frequentazione impossibile

Per prima cosa c’è da dire che Damiano dei Maneskin è impegnato da anni con l’attrice e modella Giorgia Soleri, inoltre attualmente è sempre in viaggio con i Maneskin ad accumulare successi. Per quanto riguarda Belen, invece, la donna ha attraversato degli anni molto difficili: dalla chiusura con Stefano De Martino, la frequentazione con Antonino Spinalbese e la gravidanza.

Insomma, la showgirl argentina non avrebbe avuto il tempo materiale per una frequentazione del genere. Oltretutto l’anno scorso è rimasta incinta della piccola Luna Marì, avuta proprio con Spinalbese. Le voci della crisi ormai sembrerebbero essere confermate ma non crediamo affatto che Belen abbia un qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Damiano. Nella vita, poi, mai dire mai… Ma come canta Damiano: “Parla, la gente purtroppo parla”.