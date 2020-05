Belen Rodriguez: il settimanale Oggi ricostruisce la sua crisi con Stefano De Martino

Dopo delle indiscrezioni rilasciate negli ultimi giorni, a finire al centro del gossip sono stati Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Una coppia chiacchieratissima, soprattutto, dopo il loro ritorno di fiamma che aveva fatto presagire che la loro separazione fosse solo un lontano ricordo. Negli ultimi giorni, però, tutto è cambiato. Una ricostruzione di questa crisi è stata fatta dal settimanale Oggi.

L’ACCESA DISCUSSIONE – Oggi ha deciso di ricostruzione i vari eventi in questa crisi, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Stando a quanto riportato dal settimanale, il tutto è iniziato durante la quarantena. In quel periodo, infatti, sarebbe avvenuta un’accesa litigata che sarebbe stata udita dall’intero palazzo:

“quando il virus ha imposto la vicinanza e non ha lasciato né vie di fuga né bolle di intimità per aggiustare o cicatrizzare le liti. L’apice una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia…”.

LA LONTANANZA – Per via degli impegni lavorativi, Stefano si è dovuto allontanare da Milano, spostandosi a Napoli:

“Allo stress da eccessiva vicinanza si è aggiunto quello della lontananza. A fine aprile, infatti, tre giorni dopo la sfuriata intercettata da più di un inquilino, Stefano scende a Napoli per lavoro, e né dà triste annuncio nelle sue Stories. Da lì si interrompono le comunicazioni”.

La ricostruzione del magazine prosegue, dividendo l’ultimo atto della tragica fine di questa storia d’amore in giorni che vanno dal 21 al 23 maggio. Il 21 il ballerino ritorna a casa, ma, anziché tornare dalla compagna e dal figlio, va dai suoi genitori. Nemmeno il 22 l’uomo va a trovare Belen. Infine, il 23:

“Sabato 23 fa un salto a casa, saluta Santiago, torna dai genitori, carica all’inverosimile la sua Mini e prende l’autostrada del Sole, direzione Napoli”.

Il giorno dopo, domenica 24, la donna va a cena con il fratello Jeremias. È proprio ciò che accade quella sera che manda in tilt il gossip di questi ultimi giorni. Infatti, casualmente, Andrea Iannone si è trovato nello stesso locale milanese dove si trovava la bella argentina.

LO SFOGO DI BELEN – Dopo i vari commenti che sono seguiti alla notizia della sua crisi con Stefano, Belen Rodriguez ha deciso di dire la sua. Attraverso un lungo video postato su Instagram, la conduttrice ha rivelato di star attraversando un periodo difficile. Ha poi criticato i maligni commenti che in tanti le hanno rivolto, cogliendo la palla al balzo per chiarire la questione Iannone:

“Se io sono in giro per la città, e per casualità arrivano delle persone non è colpa mia. Non è una cosa organizzata da parte mia, mi conoscete abbastanza bene”.