Belen Rodriguez, interviene il suo avvocato: “Spinalbese poco attento alle esigenze della figlia”

Si prevede una disputa prolungata e intricata tra l’ex coppia composta da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese per la custodia della loro piccola Luna Marì. L’origine della controversia risiede nelle affermazioni di Spinalbese, il quale sostiene di non aver avuto l’opportunità di trascorrere neanche un giorno con la figlia durante le vacanze di Natale. Belen ha prontamente respinto tali accuse, sottolineando invece che è stato Antonino a rifiutarsi di prendere la bambina e che sta sollevando polemiche solo per attirare l’attenzione mediatica. Attualmente, l’avvocato di Belen, Giuseppe Russo, ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla questione.

Parla l’avvocato della showgirl argentina

In una nota inviata al Corriere della Sera, l’avvocato ha fatto sapere: “La Signora Belen Rodriguez si è recata in Argentina con la figlia Luna Marì nel suo pieno diritto: il padre aveva acconsentito al rilascio del passaporto per Luna Marì, non poteva negare il suo consenso al viaggio, non rientra nel suo arbitrio per di più manifestando la sua diversa intenzione solo il giorno prima della partenza – pur essendone a conoscenza da settimane – con evidenti finalità meramente ostative e strumentali”.

Nel comunicato emesso dallo studio legale, l’avvocato menziona l’assenza di Antonino durante il periodo in cui l’hairstylist era nella Casa del Grande Fratello, sottolineando che ciò gli impediva di vedere la figlia Luna Marì. Belen, quindi, si è sempre occupata al 100% della bambina in quella fase.

Spiega l’avvocato: “Sino ad oggi il Signor Spinalbese, pur potendo vedere la figlia tutti i giorni, si è concesso lunghe assenze (come nel periodo settembre 2022 a febbraio 2023) ed una frequentazione intermittente e poco attenta alle esigenze della bambina: motivo per cui, stante il comportamento tenuto dal Signor Spinalbese e le sue ultime esternazioni non veritiere, le modalità di visita tra padre e figlia verranno regolamentate dal Tribunale.

Con riguardo agli ultimi accadimenti riferiti in termini inesatti, si precisa che Luna Marì è stata con il padre dal 20 al 22 dicembre ed il Signor Spinalbese aveva anche il giorno di Natale a sua disposizione per stare con sua figlia, ma ha preferito innescare una sterile e diffamatoria polemica mediatica”.