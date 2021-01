Belen Rodriguez, le prime foto della gravidanza

Nonostante Belen Rodriguez non abbia confermato o smentito nulla, pare proprio che la sua gravidanza sia realtà. Secondo alcune fonti vicino alla showgirl argentina, la donna sembrerebbe essere nel terzo mese di gravidanza e questo spiegherebbe come mai tanta riservatezza.

BELEN E ANTONINO: AMORE TRAVOLGENTE – Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono conosciuti quest’estate, dopo che lei aveva chiuso definitivamente con l’ex Stefano De Martino. Dal momento del loro incontro, i due non si sono mai lasciati, anzi, hanno mantenuto anche abbastanza nascosta la loro relazione per proteggerla da attacchi esterni.

Ad oggi, infatti, si vocifera una gravidanza ma la notizia non è stata affatto commentata dai protagonisti. Tuttavia, ormai sembrerebbe certa la notizia e questo silenzio tombale non fa altro che confermarla. Il giornale Diva e Donna, infatti, ha immortalato la showgirl argentina con il “pancino”.

LE FOTO DI DIVA E DONNA – La rivista edita da Cairo Editore ha pubblicato in anteprima i primi scatti della gravidanza di Belen Rodriguez. Nelle foto, la donna indossava una camicia molto larga e appoggiava la mano sul ventre. La 36enne, quindi, sembrerebbe aver abbandonato il suo stile da modella sexy preferendo abiti più comodi e larghi per portare avanti la gravidanza.

Inoltre, per proteggere questo segreto, forse per scaramanzia, Belen Rodriguez ha rallentato i suoi impegni di lavoro dedicandosi solo alla carriera di modella, testimonial e influencer. Come molti sapranno, il primo trimestre della gravidanza è molto complesso, pertanto potrebbe aver mantenuto il segreto per evitare stress inutili. La donna, infine, ha condiviso su Instagram un selfie nel quale indossa un bracciale anti nausea; ennesima prova di un bebè in arrivo. Per vedere le foto della gravidanza, cliccate qui.