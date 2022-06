Belen Rodriguez, nuovo amore per Antonino Spinalbese?

Nelle ultime settimane Antonino Spinalbese è spesso finito al centro dei rumors. Si vocifera, infatti, che l’ex compagno di Belen Rodriguez sia in trattative per prendere parte al GF Vip. Nelle ultime ore, però, il ragazzo è finito nel mirino del gossip per una storia di Instagram abbastanza sospetta.

NUOVO AMORE? – Antonino e Belen sono stati insieme dal 2020 al 2022, pochi mesi dopo la nascita di Luna Marì. Archiviata la storia con il parrucchiere, la Rodriguez è nuovamente tornata con Stefano De Martino. Data l’ultima IG Story di Antonino, la showgirl argentina non sarebbe l’unica ad avere voltato pagina.

Negli ultimi giorni il ragazzo è stato ad Ibiza, condividendo la sua breve vacanza con i tanti fan su Instagram. Nell’isola spagnola l’ex di Belen ha anche posato per la nuova collezione Sant Gertrudis beachwear, noto brand di costumi.

A farlo finire nuovamente al centro della cronaca rosa è stata una IG Story in particolare. Uno scatto che ritrae una ragazza con indosso un costume arancione e camicia in tinta. Di lei si vede solamente il corpo, intenta a tenere in mano il cellulare.

Nel vedere questa storia, in molti hanno pensato che si tratti della sua nuova fiamma. Sarà davvero così? Al momento tutto tace da parte di Antonino. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.