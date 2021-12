Belen Rodriguez, polemica per un video di Luna Marì pubblicato su Instagram

Belen Rodriguez ultimamente è sempre al centro del gossip. Questa volta, però, la showgirl argentina ha fatto discutere per un contenuto pubblicato sui social inerente sua figlia Luna Marì. Attualmente, la donna non ha commentato l’accaduto ma la polemica è andata avanti per un bel po’.

Pannolino sporco

La showgirl argentina è solita condividere alcuni contenuti di lavoro e di vita quotidiana sui social. In questi giorni, infatti, ha pubblicato un video della piccola Luna Marì di mattina, dandole quindi il buongiorno. Tuttavia, la donna forse non si è resa conto di aver inquadrato anche il pannolino sporco della piccola.

Questa mossa non è piaciuta affatto ad alcuni suoi follower, soprattutto ad alcune mamme. Queste ultime, infatti, non hanno gradito il gesto seppur volontario della showgirl e l’hanno accusata di non avere pudore.

La vicenda è stata affrontata anche dall’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, la quale però ha difeso Belen. La Marzano, infatti, ha scritto: “Belen sconvolge le mamme del web perché mostra una storia con un pannolino sporco! Vabbè una volta sarà capitato a tutte”.

Sicuramente si è trattato di un contenuto poco gradevole ma siamo certi che sia stato un gesto totalmente involontario. Infatti, la showgirl attualmente non ha commentato la vicenda, forse per dare modo alla polemica di placarsi definitivamente.